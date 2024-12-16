Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @ma.ryray.

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Як зробити меблі своїми руками

Подружжя у тіктоці поділилося цікавими ідеями, як облаштувати оселю своїми руками. Так, з меблевого чи переробленого поролону можна зробити повноцінний диван, який за потреби можна розкласти у ліжко.

Щоб зробити трендовий диван, знадобиться кілька листів полону висотою 100 міліметрів. Їх потрібно склеїти між собою та вирізати бажану форму. Щоб конструкція була надійною, можна зробити дерев'яний каркас. Головним доповненням буде оббивка з алькантари. М'який та приємний на дотик матеріал додасть особливого затишку.

Також подружжя поділилося ідеєю, як перетворити звичайне дзеркало на стильний декор. Так, за допомогою монтажної піни можна створити симетричну рамку. Піну потрібно відполірувати та пофарбувати, щоб у результаті отримати стильне дзеркало.

Крім того, звичайну картонну коробку можна перетворити на цікавий журнальний столик. Для цього потрібно гіпсом облити картонну основу, почекати повного висихання, відполірувати та пофарбувати поличку.

Ідеї для створення меблів: дивіться відео

Користувачі мережі настільки були вражені майстерністю подружжя, що буквально засипали їх компліментами. Дехто навіть надихнувся на створення власних меблів.