Однак, справжня історія будинку набагато прозаїчніша. Що відомо про оселю, відрізану від цивілізації, – розповідаємо далі.

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Мрію інтроверта збудували в Ісландії

На незаселеному острові Еллідаей, що на південь від ісландського архіпелагу Вестманн, є "найсамотніший будинок у світі". Його постійно обговорюють у мережі, адже користувачі вигадують все більше містичних історій.

Хтось стверджує, що будинок збудував мільйонер, який готувався до зомбі-апокаліпсиса, інші – вважають його вигадкою, а всі світлини з ним – фотошопом. Ба більше, існує навіть думка, що це будинок релігійного культу. Дехто вважає, що острів у подяку за свою кар'єру отримала відома ісландська співачка Бьорк, а в будинку мала бути унікальна студія звукозапису.

Однак, насправді ж, історія набагато прозаїчніша. Так, будинок на скелі площею 4,5 квадратних кілометрів збудували звичайні люди. У XVIII столітті тут поселилися 5 сімей, які виживали завдяки риболовлі, вирощуванню худоби та полюванню на іпаток атлантичних. Однак з часом життя на острові ставало все складнішим. У 1930-х роках на острові жили пастухи, які й збудували будинок. Згодом цей дім став прихистком для мисливського товариства, якому він належить й до сьогодні., але з 1950-х років на острові ніхто не живе.

Будинок на ісландському острові: дивіться фото

Цікаво, що сам будинок, який робітники зводили власноруч, не має ані електрики, ані водопроводу. Всередині є лише обідня зона, спальня з 10 матрацами, піч і лежанка.

Нині це приватна територія й потрапити на неї не так просто. По-перше, треба на човні пропливти через океан. По-друге – подолати круту скелю.