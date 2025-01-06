Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, у ролику жінка та її чоловік розповідають про несподівану проблему, пов’язану з їхньою новорічною ялинкою. Що сталося зі святковим деревом, розповідаємо далі.

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Як ялинка створила неабияку проблему

На кадрах вірусного відео показано, як крихітні чорні жучки – попелиці – повзають по гілках дерева. Це змусило пару почати термінове прибирання: жінка пилососила жуків, а чоловік знімав прикраси перед тим, як винести ялинку з дому.

Мені сумно. Я почуваюся травмованою, але дереву довелося відправитися на смітник,

– поділилась авторка ролика та додала, що відтепер обиратиме лише штучні ялинки.

Як комахи зіпсували родині свято: дивіться відео

Глядачі, що побачили відео пари, активно обговорювали інцидент у коментарях. Дехто зізнався, що це стало для них "новим страхом". "Ще одна причина, чому я люблю своє штучне дерево. Це травмувало б мене на все життя", "Я зараз зі страхом дивлюся на своє справжнє дерево", – писали люди.

Водночас, додамо, що згідно з коментарями експертів, попелиця – це звичайні дрібні комахи, які не несуть особливої загрози для людей чи домашніх тварин. Вони можуть бути чорного, коричневого або зеленого кольору та відкладають свої яйця на гілках дерев ще восени, залишаючись в стані спокою до моменту, коли тепло у будинку дозволить їм вилупитись.

Щоб уникнути нашестя цих комах з появою новорічної ялинки, варто оглядати дерево перед тим, як заносити його в дім. Слід звертати увагу на гілки, стовбур і нижню частину дерева. Якщо ви виявите яйця або комах, обережно видаліть їх паперовим рушником.