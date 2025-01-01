Так, пароочисники – універсальна техніка. Що можна очистити за допомогою нього – розповідає 24 Канал з посиланням на Good Housekeeping.

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Гриль

Пароочисник добре видаляє жир та бруд з барбекю. Після обробки парою достатньо взяти вологу ганчірку й протерти решітку чи поверхню гриля. Це може здаватися неймовірним, але пароочисник дійсно може видалити застарілий жир.

Кухонна плита та духовка

Як у випадку з грилем, пароочисник може легко видалити застарілий жир та бруд з кухонної плити та духовки. Усі стінки, дверцята, будь-які канавки, де може накопичуватися бруд та крихти, стануть чистими. Ба більше, після очищення пароочисником варильна поверхня та духовка будуть як нові.

Сантехніка

Змішувачі у ванній кімнаті схильні до накопичення вапняного нальоту. Особливо, якщо у домі жорстка вода. Втім, за допомогою пароочисника можна позбутися накипу, не пошкодивши покриття змішувача.

Плитка

Чистити плитку, а особливо затирку на швах – справа не з приємних і дуже довгих. Однак пароочисник може легко видалити бруд без зайвих зусиль.

Ліжко

Матраци та подушки можна оновити за допомогою пароочисника. Пара допоможе позбутися пилових кліщів та усуне запахи, а подушки з матрацом будуть як нові.

Вікна

Якщо пароочисник має насадку-скребок, він може очистити вікна. Особливо він стане у пригоді, коли треба почистити ущільнювач на вікнах чи важкодоступні місця.

Лежаки для тварин

Лежаки домашніх улюбленців накопичують багато шерсті та бруду. Щоб максимально ефективно очистити лежак чотирилапого, спочатку слід пропилососити, а після – обробити пароочисником. Це не лише дозволить видалити бруд, а й позбутися неприємних запахів.