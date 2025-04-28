Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, після того, як причину знайдено й усунуто, можна переходити до видалення самої плями. І це не так складно, як здається. Що для цього потрібно зробити, розповідаємо далі.

До теми Як "залатати" діру у натяжній стелі: простий та ефективний спосіб

Як видалити нові плями від води

У випадку нещодавньої плями головне – діяти швидко. Експерти радять скористатися простим розчином з білого оцту:

Змішайте рівні частини оцту та води в пляшці з розпилювачем.

Розпиліть рідину на пляму, уникаючи надмірного зволоження.

Залиште на 10 – 15 хвилин.

Акуратно витріть пляму губкою або тканиною – від країв до центру.

За потреби повторіть процедуру.

Змийте розчин чистою водою та висушіть оброблену ділянку.

Як видалити старі плями

Старі плями зазвичай мають темніший відтінок і глибше в’їдаються в поверхню, тому для їх видалення знадобиться відбілювач:

Одягніть захисні рукавички, окуляри та маску.

Змішайте 1 частину відбілювача з 3 частинами води.

Збризніть пляму, не перенасичуючи її.

Залиште на 10 – 15 хвилин.

Обережно витріть ділянку чистою тканиною.

За потреби повторіть.

Змийте водою і висушіть поверхню.

Як відмити стелю відбілювачем: дивіться відео

Чи варто перефарбовувати пляму

Фарбувати пляму без попереднього очищення – не найкраще рішення. Фарба лише замаскує проблему, не усунувши її.

Однак після видалення плями можна нанести ґрунтовку, яка відповідає кольору стелі, і потім пофарбувати ділянку. Якщо пляма стара, швидше за все, знадобиться повне ґрунтування та перефарбування.

Додаткові поради

Перш ніж почати роботи зі стелею, накрийте підлогу або меблі поліетиленом чи брезентом, щоб уникнути забруднень.

Також не тріть пляму занадто сильно – це може погіршити ситуацію.

Крім того, якщо пляма велика або повторюється – краще звернутися до фахівця. Це може бути ознакою серйознішої проблеми.

До речі, залишити плями на стелі можна і після миття. Аби цього не сталося, важливо правильно мити стелю, щоб не пошкодити її.