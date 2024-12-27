Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

До теми Правила, яких ви зобов'язані дотримуватися, якщо прикрашаєте ззовні дім новорічними вогниками

Перевірте гірлянди

Прикрашати будинок на Різдво, певно, одне з найулюбленіших занять для багатьох людей. Однак варто не забувати перевіряти свої гірлянди, адже пошкодження можуть призвести до пожежі. Крім того, важливо використовувати гірлянди за їхнім прямим призначенням, а на подвір'ї слід розвішувати виключно вуличне освітлення.

Не перевантажуйте розетки

Через велику кількість гірлянд та побутової техніки у період свят можна легко перенавантажити розетки. Відтак, потужні електроприлади слід підключати напряму, а гірлянди – краще до подовжувача. Крім того, це також слугуватиме додатковим захистом, адже у випадку стрибків напруги гірлянда може перегоріти, якщо підключена напряму до розетки.

Втім, з подовжувачами також слід бути обережними. По-перше, його також не варто перевантажувати, а по-друге – краще обирати потужний пристрій.

Перевірте електричний щиток

Якщо ви плануєте влаштувати грандіозне різдвяне свято, то варто перевірити електричний щиток та стан своєї електропроводки. Переконайтеся, що запобіжники не перегорять під час навантаження, а всі дроти – цілі та не плавляться. Якщо у вас виникають сумніви, то краще відразу проконсультуватися з електриком, щоб запобігти можливому загорянню.

Будьте обережними з обігрівачами

Обігрівачі можуть стати у пригоді, якщо у домі недостатньо тепло. Однак вони можуть становити небезпеку пожежі, якщо не дотримуватися інструкції щодо використання. Так, обігрівачі ніколи не можна експлуатувати від подовжувача. Також не слід їх встановлювати біля легкозаймистих матеріалів – штор, ковдр чи святкових прикрас.

Свічки можуть спричинити пожежу

Свічки додають затишної атмосфери та аромату, однак вони також можуть стати причиною пожежі. Відтак, не слід залишати свічки без нагляду. Також їх варто встановлювати лише на стійкій поверхні і якомога далі від легкозаймистих матеріалів.

Не забувайте про їжу, яка готується на плиті

Період свят асоціюється не лише з радістю, а й з довгим процесом приготування їжі. Експерти говорять, що 53% пожеж у США виникають саме під час приготування їжі. У період свят можна легко відвернути увагу від приготування й почати робити щось інше. Однак такі дії є великою помилкою, тому під час процесу приготування їжі не забувайте про правила безпеки на кухні.