Експертка з прибирання Хейлі Бекнел у коментарі виданню Southern Living розповіла, які п'ять речей категорично не можна чистити оцтом, передає 24 Канал.

Дивіться також Помилки в прибиранні, які ніколи не роблять профі

Що ніколи не варто чистити оцтом?

Кам'яні стільниці

За словами Бекнел, кислота в оцті може пошкодити поверхні з мармуру, граніту чи вапняку. З часом оцет руйнує герметик, що призводить до появи плям і втрати блиску.

Електронні пристрої

Не варто протирати екрани ноутбуків, планшетів і смартфонів оцтовим розчином — це може зіпсувати захисне покриття. Для техніки краще використовувати спеціальні серветки або суху мікрофібру.



Ноутуки неможна протирати оцтом / Фото Africa Images

Паркетні підлоги

Оцет – ворог №1 для дерев'яних покриттів. Він поступово руйнує захисний шар і саму деревину, роблячи її тьмяною та вразливою до вологи.

Якісні товари за будь-яким запитом та на будь-який смак можна знайти на Rozetka. Широкий асортимент та зручність у оформленні покупок зроблять онлайн-шопінг приємним та легким, а власна доставка компанії подбає про швидкість. Всього кілька кліків – і річ уже у вас!

Алюмінієвий та чавунний посуд

Оцет вступає в хімічну реакцію з цими металами, що може призвести до корозії та пошкодження покриття. Для чищення таких каструль достатньо мильної води або звичайного засобу для посуду.

Чому не слід чистити посудомийну машинку оцтом?

Як зазначає Consumer Reports, оцет має високу кислотність, що може поступово руйнувати гумові ущільнювачі, прокладки та шланги посудомийки – вони стають сухими, тріскаються і з часом можуть пропускати воду. Крім того, оцет може реагувати з металевими частинами всередині машини, впливаючи на їхнє покриття або викликаючи корозію

Отже, хоча оцет – чудовий натуральний очищувач, його варто застосовувати з обережністю. Неправильне використання може не лише зіпсувати поверхні, а й скоротити термін служби речей у вашому домі.

А як щодо соди?