Що можна "закинути" у посудомийку – розповідає 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Взуття

Як не дивно, але деяке взуття можна спокійно мити у посудомийці. Шкіру чи делікатні матеріали, звісно, не слід класти, а ось кросівки, капці й деякі босоніжки можна сміливо очистити у такий спосіб.

Рукавички та губки

Губки для миття посуду чи прибирання, силіконові рукавички чи рушники можна очистити й дезинфікувати у посудомийці. Достатньо покласти їх на верхню полицю та запустити посудомийку.

Бейсболки

Якщо прання бейсболок у пральній машинці може їх деформувати, то посудомийка зможе забезпечити делікатне очищення. Головне – обрати делікатний режим.

Іграшки домашніх улюбленців

Аксесуари та іграшки домашніх улюбленців легко забруднюються, однак їх можна так само легко очистити у посудомийці. Однак важливо перевірити, щоб на речах не було металевих деталей, адже після такого очищення вони можуть заржавіти.

Садовий інструмент

Квіткові горщики та садові інструменти можна очистити у посудомийній машинці. Однак слід видалити залишки бруду, щоб вберегти фільтр.

Гребінці

Якщо гребінець забруднився, то його можна очистити у посудомийці. Попередньо варто лише видалити волосся, а залишки олії чи інших косметичних засобів легко зникнуть після циклу миття.