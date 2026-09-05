Експерти Southern Living радять у вересні звернути увагу насамперед на швидкорослі коренеплоди, листову зелень і холодостійкі капустяні культури. Деякі з них можна буде зібрати ще восени, а окремі здатні пережити зиму та дати ранній урожай навесні.

Що посадити восени?

Редиска

Це один із найкращих варіантів для вересневого посіву. Редиска швидко росте – залежно від сорту коренеплоди можуть бути готовими приблизно через 30 днів. Осіння прохолода також зменшує ризик стрілкування, а самі коренеплоди можуть мати приємніший смак.



Редиска може дозріти протягом 30 днів / Фото Unsplash

Морква

У регіонах із довгою теплою осінню моркву також можна посіяти у вересні. Прохолодна погода та легкі заморозки здатні зробити коренеплоди солодшими. Моркві потрібні сонце, волога та пухкий ґрунт, у якому коренеплоду буде легко розвиватися.

Броколі-рабе

Броколі-рабе, або рапіні, добре підходить для невеликих грядок, адже росте переважно вертикально й не потребує багато місця. Після вересневого посіву урожай можна очікувати приблизно через 40 – 60 днів. Рослині потрібні поживний ґрунт, хороший дренаж і регулярний полив.

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Шпинат

Шпинат чудово почувається саме у прохолодну погоду. Осінній посів дозволяє уникнути проблем, які часто виникають у спеку, зокрема швидкого в'янення та стрілкування. Для осіннього врожаю його рекомендують висівати приблизно за шість тижнів до очікуваних перших заморозків. Втім, із посівом не варто поспішати, якщо ґрунт після літньої спеки все ще надто гарячий. Для проростання шпинату комфортнішою є температура близько +20…+21 градусів.



Шпинат варто висівати приблизно за 6 тижнів до очікуваних перших заморозків / Фото Unsplash

Мангольд

Листовий буряк – ще одна культура, яку можна додати до вересневої грядки. Він здатний переносити легку півтінь, хоча на сонячному місці ростиме швидше. Перший урожай можна отримати приблизно через 60 днів.

Капуста кале

Кучерява капуста – одна з найвитриваліших культур для осіннього городу. Її рекомендують висаджувати приблизно за 6 – 8 тижнів до перших заморозків, щоб отримати осінній урожай. Холод кале переносить краще за багато інших овочів, а легкі приморозки можуть навіть покращити смак листя. Після появи сходів землю навколо рослин можна замульчувати соломою.

Столовий буряк

Вересневий посів буряка має сенс там, де тепла погода зберігається до середини або кінця осені. Для формування рівних коренеплодів потрібен добре оброблений, пухкий ґрунт без каміння та великих грудок глини. Прохолодні ночі можуть посилити солодкість буряка. Однак урожай потрібно встигнути зібрати до того, як земля промерзне.



Прохолодні ночі можуть посилити солодкість буряка / Фото Unsplash

Рукола

Рукола також добре підходить для осіннього городу. Вона швидко нарощує зелену масу, а прохолодна погода допомагає довше зберігати ніжне листя без характерної для спеки різкої гіркоти. Її можна висівати невеликими партіями, щоб мати свіжу зелень кілька тижнів поспіль.

Салат

Листовий салат – ще один простий варіант для вересня. Він швидко росте в прохолодну погоду, а насіння можна висівати як у відкритий ґрунт, так і в контейнери. Головне – забезпечити рослинам достатньо вологи та не допускати пересихання ґрунту. Для осіннього посіву краще обирати сорти з коротким терміном дозрівання та холодостійкі різновиди.

Що врахувати перед вересневим посівом?

Осінній город має свої правила. Не варто орієнтуватися лише на календар – важливі температура ґрунту, прогноз перших заморозків та особливості конкретного регіону. Перед посівом варто:

прибрати залишки попередніх культур і бур'яни;

розпушити ґрунт;

забезпечити регулярний полив, поки насіння проростає;

обирати скоростиглі та холодостійкі сорти;

за потреби замульчувати грядки;

враховувати, скільки часу культурі потрібно до перших заморозків.

Таким чином, вересень – зовсім не кінець городнього сезону. Редиска, морква, шпинат, мангольд, кале та інші холодостійкі культури можуть дати свіжий урожай тоді, коли літні грядки вже поступово спорожніли.