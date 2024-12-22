Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, дім став вірусним після того, як потенційні покупці були вражені його незвичайним інтер’єром. Чим особливе житло, розповідаємо далі.
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Який сюрприз приховує помешкання
Будинок став відомим завдяки яскравій колірній гамі. Його власники урізноманітнили естетику житла за допомогою різноманітних відтінків фіолетового.
Майже кожна кімната в будинку, а також усе від стін, штор та до декору, було прикрашене тонами цього кольору. Доповнили ж фіолетовий чорними блискучими стінами та меблями на кухні та у ванній кімнаті.
Водночас це не всі екстравагантні рішення у помешканні. У двох кімнатах також є величезні настінні годинники з черепами замість чисел, щоб підсилити готичний стиль будинку. Тим часом екстер’єр житла було пофарбовано повністю в чорний колір.
Як виглядає будинок всередині / Фото Prime Property Auctions
Ця нерухомість, безсумнівно, сподобається людям, які шукають чудовий новий дім, або кмітливим інвесторам, які шукають житло у хорошому місці, яке можна легко здати в оренду,
– описують помешкання рієлтори.
Вони додають, що дім розташований у зручній локації, зокрема поряд є супермаркети, ресторани, а також школи та легкий доступ до громадського транспорту.
Попри такі комфортні умови потенційні покупці житла, здається, не вражені пропозицією.
"Це насправді один з найгірших будинків, що я коли-небудь бачив", "Я неохоче захоплююся власниками за те, що вони дотримуються незвичної та суперечливої естетики", "Я вважав себе любителем готики, але цього не хочу торкатися", – писали люди.