Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, на щастя, є просте рішення – перетворити порожню пляшку з-під прального порошку на зручну станцію для миття рук. Як це зробити самотужки, розповідаємо далі.

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Як створити зовнішню мийку для рук самотужки

Для створення станції вам потрібна порожня пляшка прального порошку з носиком. Важливо ретельно очистити пляшку, щоб уникнути подразнення шкіри. Для цього наповніть пляшку теплою водою, добре струсіть, щоб видалити залишки мийного засобу, а потім вилийте воду та повторіть процес кілька разів.

Після цього залиште пляшку висохнути на повітрі. Коли вона буде сухою, можна переходити до створення мийки.

Першим кроком наповніть очищену пляшку чистою водою – звичайною водопровідною або фільтрованою.

Як виглядає саморобна станція для миття рук: дивіться відео

Далі встановіть пляшку в зручному місці саду на стійкій поверхні. Для цього підійдуть цементний блок, стопка цегли або інша платформа, яка дозволить тримати пляшку на потрібній висоті.

Перевірте носик на наявність витоків і переконайтеся, що вода вільно витікає під час використання. Якщо у вашій пляшці на носику немає краника, його можна встановити, попередньо придбавши такий пластиковий виріб у будь-якому господарському магазині.

Крім того, щоб підвищити ефективність своєї станції, тримайте поруч шматок мила або садовий дезодорант для рук.

У результаті ви отримаєте простий, але дуже практичний пристрій, який дозволить забезпечити комфорт під час садівництва та зберегти руки чистими й здоровими.