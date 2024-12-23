Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

До теми Чому пралки брешуть і додають час до прання

Яка температура найкраща для прання

Кожен елемент одягу, постільна білизна чи рушник мають спеціальну бирку з короткою інструкцією, за якої температури прати одяг. Однак, що робити, якщо цих вказівок немає? До прикладу, за якої температури прати постільну білизну, щоб знищити мікроби, які там накопичилися.

Існує твердження, що лише під час прання при 60 та 90 градусах усі бактерії знищуються. Проте прання у настільки гарячій воді "вб'є" не лише мікробів, а й одяг чи постільну білизну, адже за такої температури він просто деформує тканину.

Експерти кажуть, що для підтримки гігієни речі варто прати при температурі 40 градусів. При такому пранні гарантоване видалення бруду, природного жиру, а також мікробів та бактерій.

Водночас, до прикладу, речі чи постільну білизну з шовку треба прати при температурі 30 градусів. Якщо ж обрати інший режим, то тканина може пошкодитися.

Зверніть увагу! Якщо ви захворіли, то прати постільну білизну варто при температурі 60 градусів. Однак завжди перевіряйте рекомендації від виробника, адже висока температура може навпаки – лише зашкодити.

Крім того, важливо пам'ятати, що пральну машину не можна перевантажувати. Якщо це зробити, то вона не лише додаватиме час до циклу, а й значно зменшиться термін експлуатації.