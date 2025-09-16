Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living та @sabrinastavenjord, агресивна хімія може пошкодити матеріал, тож важливо вдумливо підходити до очищення мармуру. Що про це варто знати, розповідаємо далі.

До теми Аби блиск не зникав: як правильно мити ламіновану підлогу

Як почистити мармур?

М’який засіб для миття посуду – це одним із найуніверсальніших засобів для чищення, що чудово підходить для догляду за мармуровими поверхнями. Крім того, спосіб його використання дуже простий:

Почніть зі змішування невеликої кількості засобу для миття посуду з нейтральним pH у відрі з теплою водою.

Змочіть м’яку тканину з мікрофібри розчином, а потім викрутіть її.

Обережно протріть мармурову поверхню, звертаючи увагу на будь-які ділянки, на яких можуть бути плями або розливи.

Часто промивайте тканину протягом усього процесу та обов’язково міняйте воду за потреби.

Обов’язково ретельно висушіть мармурову поверхню чистою сухою тканиною. Це допоможе уникнути пошкодження герметика та можливого появи плям.

Як ще можна очистити мармур?

Інший спосіб очистити мармур – це змішати харчову соду та перекис водню до утворення густої пасти.

Цю суміш можна наносити на будь-які забруднення мармуру, щоб очистити плями майже миттєво.

Усе, що потрібно, – це залишити її на кілька годин, а далі обережно протерти поверхню вологою ганчіркою.

Як очистити мармур: дивіться відео

Що потрібно знати про очищення інших поверхонь?

Мармур – це не єдина вибаглива поверхня вдома. Також непростим у догляді може бути ламінат.

Цей матеріал чутливий до надмірної вологи, тож ламінат слід правильно чистити, щоб не пошкодити його.

До прикладу, для догляду бажано обирати неабразивні губки, засіб для миття посуду, харчову соду, оцет, мікрофібру та паперові рушники.