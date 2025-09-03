Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, єдиний нюанс, який варто знати про ламінат, – це те, що він мало сумісний з водою. Як тоді очищувати таку підлогу, аби вона не втрачала блиск, розповідаємо далі.

Як чистити ламіновану підлогу?

Видаліть пил та легке сміття

Цей крок є критично важливим для успіху. Важливо переконатися, що щоденний шар крихт, шерсті домашніх тварин та будь-яких інших неприємних частинок видалено. В іншому випадку це перетвориться на розмазування бруду.

Точкове очищення видимих ​​забруднень

Якщо є місце, яке потребує очевидної уваги, варто очистити його перш за все. Найкраще для цього використовувати розчин для чищення ламінату та м’яку тканину з мікрофібри.

Помийте всю підлогу шваброю

Найпростіший спосіб помити підлогу – це використовувати розпилювач для чищення ламінату та швабру для сухого очищення або швабру з м'якою насадкою для вологого очищення. Важливо злегка покривати підлогу рідиною, аби ламінат не здувся.

Обережний догляд продовжить життя ламінату / Фото Freepik

Висушіть підлогу

Підлога має бути повністю сухою. Якщо є місця, які занадто довго не висихають, бажано використати суху швабру або чисту суху ганчірку, щоб зібрати зайву воду.

Як часто чистити ламіновану підлогу? Щоденне підмітання та точкове чищення допоможе зберегти ламіновану підлогу від подряпин та застарілих плям. Водночас ретельне миття зі шваброю варто проводити кожні два тижні, щоб не пошкодити підлогу.

Що ще варто знати про підлогу з ламінату?

Ламінат може служити десятиліттями, якщо за покриттям правильно доглядати та уникати помилок, які вбивають його.

Зокрема, обережними варто бути з вологою, піском та пилом, підборами та деякими засобами для прибирання.