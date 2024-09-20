На щастя, як повідомляє The Every Girl, є багато простих змін, які допоможуть краще спати. Як для цього зокрема оновити спальню, розповідаємо далі.

До теми Ніби у 5-зірковому готелі: 4 способи зробити спальню розкішною

Штори з ефектом затемнення

Світло має найсильніший вплив на циркадний ритм, а це означає, що спальні мають бути якомога темнішими, щоб допомогти тілу якісно висипатися. Гарним рішенням для цього є щільні штори з ефектом затемнення.

Краща якість повітря

Дослідження показують, що якість повітря може мати досить великий вплив на сон. Щоб покращити вентиляцію, подумайте про те, щоб додати очищувач повітря у спальню. Так само, якщо у кімнаті надмірний рівень вологості чи навпаки сухості, зверніть увагу на осушувачі чи зволожувачі повітря.

Порядок

Під час напруженого тижня легко зануритися у безлад. І одне з перших місць, яке може вийти з-під контролю, це спальня. Можливо, ви не застелили ліжко вранці й залишили десь купу одягу – це може здатися неважливими, але також впливає на сон.

Дослідження показують, що захаращені приміщення можуть підвищити рівень стресу, а візуальне нагадування про те, що вам потрібно прибрати кімнату, може викликати занепокоєння, коли ви намагаєтеся розслабитися. Усе це може ускладнювати засинання вночі. Щоб легко виправити це, витрачайте кілька хвилин на прибирання у спальні щовечора.