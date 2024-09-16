Якщо не знаєте з чого почати та як визначити, з чим точно варто попрощатися, ось запитання від Real Simple, які варто поставити собі, прибираючи безлад.

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Чи ця річ взагалі підходить?

Є різні причини, чому одяг перестає підходити: збільшення або втрата ваги, ліки, стрес, неправильний розмір. Однак реалістично оцінювати речі, які не підходять. Якщо ви, ймовірно, ніколи більше їх не одягнете, – прийшов час прощатися.

Чи вписується це в поточний стиль?

Сьогодні тренди змінюються швидше, ніж будь-коли, й у вас, ймовірно, є принаймні кілька речей, які більше не викликають захвату. Від такого декору, одягу чи аксесуарів краще позбутися.

Чи буду я коли-небудь використовувати це знову?

Кожен має речі, які були використані кілька разів і навряд колись ще знадобляться. Це може бути щось на зразок лижних костюмів, одягу для вагітних, випадкових товарів для дому, куплених для унікальної події чи без належного обдумування. Якщо є високі шанси, що ви більше не будете носити або використовувати ці речі, настав час відпустити їх.

Чи є у мене дублі цього товару?

Це питання стосується всього: від кухонного приладдя до інструментів для макіяжу та навіть одягу. Зрештою, скільки мірних чашок, кремів і чорних топів вам справді потрібно?

Чи має річ високу сентиментальну цінність?

Не від усіх, навіть з першого погляду непотрібних, речей легко позбавитися, зокрема через їхню емоційну цінність. До прикладу, може йтися про сентиментальні подарунки, що не мають практичного застосування, чи дитячу творчість. Виділіть окреме місце, щоб зберігати такі речі, і коли воно заповниться, прогляньте усе, щоб звільнити простір для нового.