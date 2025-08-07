Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, не слід відкладати прості, але важливі завдання, які допоможуть уникнути проблем восени та узимку. 6 основних справ, які варто виконати до кінця серпня, розповідаємо далі.

Як підготувати дім до осені?

Перевірте дах і водостоки після літніх злив

Бурхливе літо може залишити по собі пошкодження, які не видно з першого погляду. Огляньте дах, жолоби та водостоки – тріщини, протікання або засмічення краще виявити зараз, ніж взимку, коли кожен градус і крапля мають значення.

Оновіть герметик навколо дверей і вікон

Свіжий ущільнювач допоможе зберегти тепло всередині взимку та знизити витрати на опалення. Виявити проблеми просто: проведіть рукою по стиках – якщо відчуваєте протяг, настав час оновити герметик.

Замініть батарейки в детекторах диму та чадного газу

Безпека понад усе. Якщо ви не пам’ятаєте, коли востаннє міняли батарейки, змініть їх зараз. Це дрібниця, яка може врятувати життя.

Готувати будинок до зміни сезону краще завчасно / Фото Freepik

Глибоко почистьте килими

Протягом літа у ворсі накопичуються пилок, пісок, шерсть і пил. До того, як закриєте вікна на осінь і зиму, варто провести глибоке чищення килимів. Це особливо важливо для алергіків.

Помийте двір і тротуари під тиском

Миття під тиском – це не тільки ефективно, але й приємно. Воно дозволяє видалити бруд, цвіль та водорості з твердих поверхонь навколо будинку, зберігаючи охайний вигляд і запобігаючи ковзанню восени.

Обслуговування системи опалення та кондиціювання

Перед тим як ввімкнути опалення, переконайтесь, що ваші системи працюють ефективно. Очистьте вентиляційні отвори, замініть повітряні фільтри, перевірте стан термостат.

До слова, готувати до осені варто не тільки дім, а й подвір'я. І для того, щоб розпочати свій осінній сад, – саме ідеальний час.