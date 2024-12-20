Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, кран, що капає, це не лише незручність – він марнує воду, збільшує рахунки та навіть може спричинити пошкодження водою, утворення цвілі або дорогий ремонт. Як же самостійно полагодити таку проблему, розповідаємо далі.

До теми Як злити воду з бойлера і не затопити сусідів

Підготовка до ремонту

Перш ніж почати усувати проблему, перекрийте подачу води під раковиною. Це запобігатиме витіканню води та безладу під час роботи.

Після цього уважно огляньте ручки змішувача та затягніть усі гвинти чи кріплення, які можуть бути ослаблені. Незакріплені компоненти часто стають причиною капання, і для виправлення може знадобитися лише викрутка.

Усунення забруднень в аераторі

Ще однією поширеною причиною протікання є засмічення аератора – маленького фільтра на кінці виливу крана. Мінеральні відкладення або сміття можуть порушити потік води та спричинити капання. Щоб очистити аератор, відкрутіть його, промийте та встановіть назад.

Перевірка шайб і ущільнювачів

Зношені шайби або ущільнювальні також часто викликають капання. Зніміть ручку змішувача, щоб перевірити ці частини. Якщо вони пошкоджені, замініть їх. У разі відсутності нових деталей, спробуйте перевернути або відрегулювати шайбу, щоб тимчасово зупинити витік.

Швидке тимчасове рішення

Якщо проблему не можна вирішити негайно, спробуйте простий трюк – використовуйте нитку. Зав'яжіть її навколо носика крана та опустіть кінець у раковину. Краплі води будуть стікати по нитці безшумно, поки ви не знайдете час для ремонту.

Довгострокове рішення

Попри те, що ці методи можуть швидко зменшити незручності, вони є лише тимчасовими заходами. Для остаточного усунення проблеми крана, що капає, зверніться до сантехніка або замініть зношені деталі самостійно. Це дозволить вам зекономити воду, гроші та уникнути додаткових проблем.