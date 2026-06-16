Як пише The Spruce, існує кілька перевірених прийомів, які допомагають зробити кімнату вищою та просторішою лише за допомогою дизайну.

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Як зробити низькі стелі вищими?

Єдина кольорова гама без різких меж

Один із ключових прийомів – уникати контрастних переходів між стінами, стелею та декоративними елементами. Коли карнизи, плінтуси та стіни пофарбовані в один відтінок, зникають "візуальні розриви", і стіни здаються вищими.

Дизайнери також радять використовувати ліпнину обережно: горизонтальні декоративні лінії можуть візуально "опускати" стелю.



Єдина кольорова гама візуально збільшує простір / Фото Pinterest

Світліша стеля – більше простору

Ще один ефективний прийом – фарбувати стелю на тон світлішою за стіни. Такий градієнт створює ефект глибини та "піднімає" верхню межу кімнати. Фахівці радять навіть зменшувати насиченість кольору стелі приблизно на 75 – 80%, щоб зберегти гармонію, але водночас посилити відчуття висоти.



Дизайнери радять робити світлі стелі / Фото Pinterest

Вертикальні лінії та високі елементи

Щоб підсилити ефект висоти, варто "тягнути" інтер'єр угору. Штори, розміщені максимально близько до стелі й довжиною до підлоги, створюють чітку вертикаль. Так само працюють вбудовані шафи та меблі до стелі – вони змушують погляд рухатися вгору і візуально збільшують простір.



Вертикальні лінії видовжують простір / Фото Pinterest

Світло та дзеркала як інструмент глибини

Світлі інтер'єри з великою кількістю природного освітлення завжди здаються вищими. Дзеркала додатково підсилюють цей ефект, відбиваючи світло та розширюючи кімнату. Особливо ефективні високі дзеркала на всю стіну або підлогові моделі, розміщені навпроти вікна.

Навіть невисока стеля – не проблема для стильного інтер'єру. Грамотна робота з кольором, світлом і вертикальними елементами дозволяє візуально змінити пропорції кімнати без жодного ремонту.