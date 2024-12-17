Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, використовуючи пластикові пляшки, скло, картон чи фліс, можна ефективно захистити свої рослини від морозів і шкідників. Як знайти рішення, яке найкраще підійде для вашого саду, розповідаємо далі.

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Перероблені пластикові пляшки

Пластикові пляшки – популярний і доступний матеріал для виготовлення тимчасового накриття для рослин.

Відріжте дно пляшки та розмістіть її над рослиною, забезпечивши вентиляцію, наприклад, вирізавши отвори.

Водночас будьте уважні, використовуючи цей метод, бо конденсат, який накопичується всередині, може шкодити рослині.

Як захистити рослини за допомогою пляшки: дивіться відео

Скло

Скляні вироби, як-от банки чи старі віконні рами, теж можуть слугувати накриттям для рослин.

Меншими скляними банками можна накривати окремі рослини, а більші конструкції із віконних рам чи дверцят можна використовувати для створення невеликих теплиць.

Картон

Картонні коробки – теж чудовий матеріал для захисту рослин, особливо таких як кущі чи невеликі дерева.

Покрийте рослину картонною коробкою, щоб захистити її від морозу. Для захисту ґрунту можна також накрити грядки шаром картону.

Однак враховуйте, що картон блокує сонячне світло, тому його слід знімати вдень, щоб рослини отримували необхідні ресурси.

Як виглядають флісові накриття: дивіться фото

Флісові чохли

Садовий фліс – універсальний матеріал для захисту як окремих рослин, так і великих кущів. Він легкий, ефективний проти морозів, а також захищає від шкідників.

Фліс можна використовувати для покриття горщиків чи грядок. Він легко миється й може зберігатися до наступного сезону.