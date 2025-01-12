Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, одним із таких простих і водночас економічно вигідних методів є використання викинутих дерев’яних піддонів для створення піднятих грядок. Як зробити такі грядки самотужки, розповідаємо далі.

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Як зробити грядки з дерев'яних піддонів

Дерев’яні піддони – це не лише доступний, але й екологічно чистий матеріал. Їх часто можна знайти безкоштовно, оскільки багато підприємств викидають їх після використання. Це робить піддони ідеальними для перепрофілювання своїми руками.

Крім того, завдяки уніфікованому вигляду з піддонами легко створити рівномірний інтервал між рослинами, що спрощує організацію та догляд за садом.

Аби ж перетворити ці дерев'яні вироби на ідеальні грядки, підготуйте необхідні інструменти: гвинти, дерев’яні кілки та тканину для ландшафтного дизайну.

Далі візьміть один або кілька піддонів, залежно від розмірів вашого саду та кількості бажаних рослин, переконайтеся, що вони рівно стають на землі, після чого закріпіть їх кілками для стійкості.

Як зробити грядки з піддонів: дивіться відео

Як варіант, якщо ви використовуєте декілька піддонів, ви також можете з'єднати їх між собою гвинтами, створюючи різноманітні конструкції для саду, або розмістити їх на ділянці таким чином, щоб між ними утворилися своєрідні доріжки.

Коли ж піддони будуть встановлені, помістіть багатий поживними речовинами ґрунт всередину. Для кращого дренажу використовуйте тканину для ландшафтного дизайну.

Тепер можна переходити до посадки рослин. Вибирайте види, яким не потрібен великий простір для росту та розміщуйте їх рівномірно у своїх грядках.

У результаті ви отримаєте організовані, практичні й красиві грядки, які стануть чудовим рішенням для будь-якого саду. Незалежно від розміру вашого подвір'я, цей метод забезпечить не лише урожай, а й задоволення від творчого підходу до облаштування простору.