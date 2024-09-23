Своїми порадами експерти поділилися з Livingetc. Тож, як зробити будь-яку оселю затишною і по-домашньому теплою – читайте далі.

До теми Зроблять будь-яку кімнату привабливішою: 3 ідеї затишного освітлення

Меблі низького профілю

Попри те, що багато сучасних інтер'єрів відрізняються просторим відкритим плануванням з високими стелями, однак саме низькопрофільні меблі суттєво впливають на відчуття простору. Так меблі у поєднання з м'якими тканинами спокійних кольорів створюють затишну атмосферу у вітальні.



Меблі низького профілю / Фото Natelee Cocks Photography

Фактурна обробка

Фактурні тканини разом з фактурним дизайном допоможуть створити відчуття затишку і теплого інтер'єру. До прикладу, дизайнери вважають ідеальним поєднання римської глиняної штукатурки на стінах та м'якого букле на дивані.



Фактурний затишний інтер'єр / Фото Amy Bartlam

Контраст

Дизайнери стверджують, що затишок в оселі можна створити за допомогою контрасту. Так, витончені сучасні меблі можна поєднувати з органічними формами та матеріалами, щоб зробити їх теплішими та затишнішими. Комфорт створює кутовий диван, пом'якшений округлими подушками, скляний журнальний столик на плюшевому килимку має такий же ефект.

Ці елементи створюють гармонійний баланс, додаючи комфорту та тепла без шкоди для елегантної естетики,

– говорить дизайнерка Лія Праг.



Контрастний інтер'єр / Фото Stahl, Band Studio

Природні матеріали

Натуральні матеріали – швидкий спосіб створити теплий сучасний дизайн інтер'єру. Так, експерти радять сміливо використовувати дерево та камені, щоб створити затишок в оселі.

Інтеграція натуральних матеріалів, таких як дерево, латунь або теракота, у ваш сучасний дизайн може створити відчуття тепла та заземлення. Ці елементи чудово контрастують із прохолодними, часто однотонними колірними схемами, типовими для сучасних інтер'єрів, завдяки чому простір стає більш привабливим,

– додає Лія Праг.



Дерево в інтер'єрі / Фото Adrian Gaut

Додаткове освітлення

Неможливо зробити простір затишним, якщо використовувати лише верхнє освітлення. За словами дизайнерів, такі кімнати більше схожі на галереї з прожекторами, а не затишні будинки. Саме тому варто додавати настільні лампи, торшери, настінні бра, які не лише доповнюють атмосферу, а й зменшують масштаб навколо, роблячи кімнату затишною.

Ідеальним варіантом у такому випадку може стати камін, який не лише додає світла, а й створює теплу атмосферу.



Камін в інтер'єрі / Фото Francis Amiand

Затишні кольори

Колір – це не обов'язкова умова, однак правильно підібрана палітра може зробити простір набагато теплішим і привабливішим.

Щоб сучасний інтер'єр не здавався занадто холодним або одноманітним, додайте тонкі, теплі тони за допомогою ретельно підібраних аксесуарів, таких як подушки, килими або предмети мистецтва. Ці штрихи кольору можуть додати глибини та затишної атмосфери, зберігаючи загальний дух сучасного дизайну,

– додає Лія Праг.



Затишні кольори в інтер'єрі / Фото Saba Italia

Аромат

Як не дивно, але аромат також має важливу роль у створенні затишної атмосфери. Ароматні сезонні свічки ідеально вписуються у сучасний інтер'єр, а також миттєво роблять простір привабливим.



Свічки додадуть неймовірного аромату / Фото Unsplash, Federico Tonini

Портьєри та килими

Один з найпрактичніших способів створити затишний і теплий інтер'єр – додати товстий килим та важкі портьєри.



Портьєри та килим – ідеальне поєднання для затишного простору / Фото Nicole Franzen

За словами дизайнерів, такі деталі зроблять простір затишним, а також пом'якшать акустику кімнати, зробивши її більш інтимною і тихою.