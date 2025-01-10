Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, особливо добре в таких садах почуваються посухостійкі рослини та види з регіонів зі спекотним кліматом. Які квіти з подібних можна розглянути для свого саду, розповідаємо далі.

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Лаванда

Лаванда славиться своїм розслаблюючим ароматом і яскравими фіолетовими квітами. Це вічнозелений кущ, який походить із Середземномор’я і витримує морози, але й може процвітати на сонці та добре дренованих ґрунтах, що робить її ідеальним кандидатом для гравійних садів.

Ваточник клубненосний

Ця рослина приваблює метеликів, дрібних птахів та інших комах. Її яскраві помаранчеві суцвіття додають кольору саду, а рослина добре переносить посуху і може вирости до 90 сантиметрів у висоту, чудово почуваючись на гравійному ґрунті.

Гравійний сад: дивіться фото

Алліум

Алліум або цибуля – це декоративна рослина з фіолетовими або рожевими квітами, які з’являються влітку. Вона витривала і гарно росте навіть на не надто поживному ґрунті. Загалом ця квітка – чудовий вибір для додавання елегантності в саду, адже вона має приємний колір та приваблює бджіл та метеликів.

Спороболус

Трави є важливим компонентом будь-якого гравійного саду. Зокрема, вдалим рішенням буде висаджування спороболуса – довговічної, посухостійкої рослини, яка утворює смарагдово-зелені кущі та стає бронзовою восени.

Гейхера

Це низькоросла рослина з яскравими листками та дзвоникоподібними квітами. Вона підходить для заповнення прогалин у саду та добре переносить півтінь. Завдяки різноманіттю сортів ви зможете підібрати рослину, яка ідеально доповнить саме ваш простір.