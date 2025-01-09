Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, розібратися у цьому різноманітті дійсно буває непросто. Які ж засоби для чищення насправді кожен повинен мати вдома, а від чого можна відмовитися, розповідаємо далі.

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Оцет

Оцет є універсальним засобом, який має бути в кожному домі. Його можна використовувати для миття каструль і сковорідок, мікрохвильових печей, дощок.

Крім того, розчин оцту та води можна застосовувати для замочування фруктів, щоб вони довше зберігались.

Харчова сода

Харчова сода – ще один універсальний засіб. Він чудово підійде для видалення плям, прання білизни чи миття посуду.

Харчова сода, змішана з оцтом, також ефективна для очищення стоків раковини.

Для якісного прибирання достатньо кількох засобів / Фото Freepik

Серветки з мікрофібри

Серветки з мікрофібри – це економний і екологічний вибір для прибирання. Купуючи велику упаковку серветок гарної якості, можна забезпечити себе зручним засобом для очищення різних поверхонь надовго і за доступною ціною.

Засіб для чищення скла

Одного засобу для миття скла вдома буде цілком достатньо. До речі, багато з них можна використовувати також й для миття унітазів, що робить засіб доволі універсальним.

Універсальний рідкий мийний засіб

Не зайвим буде мати вдома один універсальний рідкий мийний засіб, який можна буде застосовувати для очищення всіх раковин і поверхонь. Фахівці рекомендують надавати перевагу екологічно чистим формулам, оскільки вони нетоксичні та безпечні для всіх матеріалів.