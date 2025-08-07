Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, Мадлен Джонс та її родина переїхали до свого нового будинку в США рік тому, але жінка не помічала нічого незручного, доки нещодавно не почала перебирати свій одяг. Саме тоді вона побачила моторошне повідомлення, написане на звороті шафи. Про що у ньому йдеться, розповідаємо далі.

Яке повідомлення жінка знайшла у шафі?

Як розповідає Мадлен, повідомлення було видряпане на контактному папері десь у глибині шафи, мабуть, заввишки понад метр.

Червона річка застилає мені очі, коли я ковзаю все глибше від відчаю до смерті,

– йшлося у написаному тексті.

Будинок Джонс датується 1924 роком, а це означає, що послання могло бути написано будь-коли в минулому столітті. Поки що її спроби знайти витоки його значення були безрезультатними.

Спочатку я подумав, що це, мабуть, текст пісні, але мій пошук нічого не дав. Я показала фотографію всім своїм друзям та родині, які були так само налякані,

– ділиться жінка.

Відсутність відповідей і те, що це виглядало як фільм жахів, призвели до того, що Джонс страждала від кількох безсонних ночей.

Як виглядає повідомлення з шафи / Фото Reddit @vitaminmm

У результаті, прагнучи отримати відповіді, Мадлен опублікувала на Reddit фотографію повідомлення.

Один користувач описав його як приклад підліткової тривоги. Тим часом інший поділився спогадом про щось подібне: "Коли мені було близько 12 років, я чітко пам’ятаю, як писав дивні речі на стіні своєї шафи, над дверима, де їх ніколи не було видно. Чому? Я хотів, щоб хтось злякався, якщо натрапить на це. Наступного разу, коли я приїду, перевірю, чи воно там ще є".

Ймовірно, схожа ситуація була й у цьому будинку.

Я розмовляла з нашими сусідами, які живуть тут з 1970-х років, і вони розповіли мені, що у 70-х та на початку 80-х років три доньки ділили нашу спальню,

– зазначає Мадлен.

Її остаточний висновок полягає в тому, що це були роздуми дівчини-підлітка початку 1980-х років.

Водночас попри тривожний характер написаного, Джонс не планує позбуватися шафи. Поки що їй подобається цей момент несподіванки.

