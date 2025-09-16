Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, жінка опублікувала фото знахідки у соцмережах, де зображення зібрало тисячі коментарів. Що ж це були за відбитки, розповідаємо далі.

Як жінка знайшла крихітні відбитки на меблях?

На фотографії, якими поділилась жінка, видно два різні набори дрібних долонь, моторошно схожих на людські. Відбитки були розмазані на чорній полиці під рядами книг, а їхня природа була незрозумілою.

Один з коментаторів припустив, що винуватцями можуть бути тварини. Однак авторка допису не уявляє, як хтось з них міг потрапити до житла.

Інші ж користувачі зверталися до надприродного за відповідями. "Це ж крихітний привид, я навіть не боюся", – пожартували у коментарях.

Однак більшість користувачів вже ж схиляється до гризунів. "Можливо, це пацюк", "Люба, це ж щур", "У пацюків є чотири пальці. На жаль, я бачу відбитки чотирьох пальців у пилу", – писали люди.

Як виглядають крихітні відбитки: дивіться фото

Які відкриття приховують будинки?

Багато людей знаходить щось незвичайне та трохи моторошне у своїх будинках.

Так, інша дівчина орендувала будинок і виявила там моторошну кімнату. На стінах у приміщення були дивні малюнки, а на підлозі – лежала ковдра.