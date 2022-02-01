Ховалась від правосуддя: СБУ затримала терористку з банди "П'ятнашка"

СБУ затримала у Донецькій області терористку з банди "П'ятнашка". Вона воювала на стороні російських окупантів.

Слідство з'ясувало, що жінка є жителькою Мирнограду, що на Донбасі. У 2014 році вона добровільно приєдналась до незаконних збройних формувань бойовиків.

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Воювала проти української армії

Терористка отримала автоматичну зброю та боєприпаси. Вона пройшла "курс" підготовки у лавах бойовиків, ватажки залучали її до виконання завдань проти підрозділів Збройних сил України.

Потім жінка покинула угруповання. Тривалий час вона переховувалась від правосуддя.

Що загрожує терористці

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру щодо участі у терористичній групі. Відтак їй загрожує від 8 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна або без такої.

Невдовзі терористці обиратимуть запобіжний захід. Розслідування триває.

Що таке "П'ятнашка"? Це так звана "Інтернаціональна бригада" бойовиків. Банда відома тим, що у її складі воюють вихідці з Абхазії. Прапор кавказької псевдореспубліки міститься на емблемі бандформування разом з триколором так званої "республіки" на окупованих територіях України.

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