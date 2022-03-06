Ховати у братських могилах або знищувати: Росія видала цинічний наказ щодо своїх загиблих

В Україні вже вбито понад 6 тисяч російських окупантів. Росія ж цих втрат не визнає і намагається донести громадянам, що "все добре" і "нєт патєрь".

Щоб уникнути усіх доказів, заступник міністра оборони Росії Олексій Криворучко підписав цинічний наказ. Тепер тіла росіян поховають у братських могилах.

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"Забезпечити з 1 березня прихований вивіз ( в нічний час) тіл загиблих військовослужбовців в пункти постійної дислокації і похоронити у братській могилі (зокрема у Білорусі) з присвоєнням номера", – вказано у документі.

Також заступник міністра доручив знищувати тіла на місці, якщо вивести не вдається.



Наказ заступника міністра оборони Росії / Фото Оперативного командування "Північ"



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