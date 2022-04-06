Ховався у розбитій автівці: мила історія врятованого песика на Київщині

6 квітня 2022 , 08:45
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Джерело:

UAnimals

У Бучі, де нелюди-окупанти влаштували геноцид українців, один з патрульних знайшов собаку, який вижив після обстрілів. Виснажений песик спав прямо на уламках скла.

Під час патрулювання вулиць Бучі київський поліцейський Олексій Сидоренко виявив у одному з автомобілі живого собаку хаскі, який дивом пережив обстріл авто. 

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Собака був настільки виснаженим, що спав у автівці своїх господарів прямо на битому склі. 

Собака лежав на битому склі / Фото Сидоренка

Песика одразу ж доправили до ветеринарів. З твариною виявилося все добре. Патрульний вирішив залишити собаку в себе. Собаку-дівчинку Олександр назвав Буча. 

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Автор: Ярослава Прадід