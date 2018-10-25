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      Храм УПЦ МП у Львові обклеїли плакатами зі Сталіним: фото

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      Храм УПЦ МП у Львові обклеїли плакатами із написом "сталінський патріархат"
      Храм УПЦ МП у Львові обклеїли плакатами із написом "сталінський патріархат" / Фото з відкритих джерел

      Храм УПЦ МП у Львові завісили плакатами із Йосипом Сталіним і написами "сталінський патріархат". Священнослужителі єпархії заявляють про розбурхання міжконфесійної ворожнечі.

      Про це повідомляє прес-служба Львівської єпархії УПЦ МП.

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      Так, інцидент стався у ніч з 20 на 21 жовтня 2018 року у мікрорайоні Сихів у Львові.

      Невідомі особи обклеїли стіни храму св. князя Володимира УПЦ, який розташований тут, листівками із зображенням Сталіна і написами "Сталінський патріархат,
      – мовиться у єпархії.

      Там нагадали, що в жовтневому рішенні Синоду є заклик "утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти, щоб перемагали мир і любов Христа".

      Львів УПЦ МП
      Львівський храм УПЦ МП обклеїли плакатами зі Сталіним/ Джерело: http://upc.lviv.ua

      Львів УПЦ МП
      На плакатах УПЦ МП називають "Сталінським патріархатом" / Джерело: http://upc.lviv.ua

      Львів УПЦ МП
      У єпархії кажуть про розбурхування ворожнечі/ Джерело: http://upc.lviv.ua

      "Наголошуємо також, що Президент України Петро Порошенко особисто гарантував вільне визначення для кожного громадянина яку Церкву відвідувати і мирне вирішення усіх проблем, що виникнуть в перехідний період", – заявляють у єпархії. 

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом такий її крок підтримала Білоруська та Душабинська православні церкви – обидві входять до складу РПЦ.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

      ЯК РПЦ РЕАГУЄ НА РІШЕННЯ КОНСТАНТИНОПОЛЯ НАДАТИ ТОМОС УКРАЇНІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України УПЦ МП Томос Релігія Новини Львова РПЦ
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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