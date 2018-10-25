Храм УПЦ МП у Львові обклеїли плакатами зі Сталіним: фото

Храм УПЦ МП у Львові завісили плакатами із Йосипом Сталіним і написами "сталінський патріархат". Священнослужителі єпархії заявляють про розбурхання міжконфесійної ворожнечі.

Про це повідомляє прес-служба Львівської єпархії УПЦ МП.

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Так, інцидент стався у ніч з 20 на 21 жовтня 2018 року у мікрорайоні Сихів у Львові.

Невідомі особи обклеїли стіни храму св. князя Володимира УПЦ, який розташований тут, листівками із зображенням Сталіна і написами "Сталінський патріархат,

– мовиться у єпархії.

Там нагадали, що в жовтневому рішенні Синоду є заклик "утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти, щоб перемагали мир і любов Христа".



Львівський храм УПЦ МП обклеїли плакатами зі Сталіним/ Джерело: http://upc.lviv.ua





На плакатах УПЦ МП називають "Сталінським патріархатом" / Джерело: http://upc.lviv.ua





У єпархії кажуть про розбурхування ворожнечі/ Джерело: http://upc.lviv.ua

"Наголошуємо також, що Президент України Петро Порошенко особисто гарантував вільне визначення для кожного громадянина яку Церкву відвідувати і мирне вирішення усіх проблем, що виникнуть в перехідний період", – заявляють у єпархії.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом такий її крок підтримала Білоруська та Душабинська православні церкви – обидві входять до складу РПЦ.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео