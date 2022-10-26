На фронті російських військових захотіли охрестити. Але, як завжди, щось пішло не за планом і вкотре скурйозилися.

Російський священник похрестив окупантів у мішках для трупів

Так, російський протоієрей Віктор Іванов використав для обряду хрещення окупантів в Україні "похоронні" мішки. Річ у тім, що поряд не опинилося спеціальних тазиків, повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що протоієрей приїхав на фронт задля підтримки окупантів. Нещодавно до нього звернулися кілька росіян, які бажають прийняти хрещення. Тазиків, у яких зазвичай проводять обряд, поряд не було, тому для процедури використовували чорні пластикові мішки.

Священник розповів, що обряд пройшов добре – народилися два нові християни Сергій та Іван. Чорні пакети, які зазвичай призначаються для загиблих, священника і солдатів не збентежили. Іванов взагалі побачив у цьому якийсь символізм.

Російський священник похрестив окупантів у мішках для трупів / Фото із росЗМІ

Відомо, що на повалене дерево поставили шухляду з-під боєприпасів, проклавши його зсередини поліетиленовим мішком. На це дерево встановили велику Казанську ікону Божої Матері. Для ніг принесли картонну коробку, яку також проклали мішком.

До речі, був у цьому хрещенні свій символізм. У хрещенні людина вмирає для гріха, і вони хрестилися в "похоронних" пакетах; народжується нова людина – воїн Христовий, а вони руки опускали в ящик з-під боєприпасів. Благодать Божа для християн як боєприпаси для солдатів. І що більше, то краще,

– зазначив протоієрей.

Священник РПЦ хрестив російських окупантів у мішках для трупів / Фото із росЗМІ

Здається, чорним пакетам знайшли новий спосіб застосування, так би мовити, у чому "народився", у тому й "відійшов".

Втрати ворога станом на 26 жовтня

До речі, до теми чорних пакетів – українські військові продовжують скорочувати чисельність російської армії. Тільки за минулу добу наші захисники ліквідували ще 480 окупантів. Загальні бойові втрати Росії вже складають 68 900 військових. Крім того, ворог зазнає рекордних втрат у техніці:

танків – 2 628 (+17) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 351 (+30) одиниця,

артилерійських систем – 1 686 (+12) одиниць,

РСЗВ – 379 (+2) одиниць,

засоби ППО – 192 (+2) одиниці,

літаків – 271 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 248 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 379 (+7) одиниць,

крилаті ракети – 350 (+0),

кораблі та катери – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 076 (+22) одиниць,

спеціальна техніка – 149

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 26 жовтня: дивіться відео