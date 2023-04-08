Ватикан хотів поєднати під час Хресної дороги хлопчиків з України та Росії: чим все закінчилося

У римському Колізеї відбулася Хресна хода. Попередньо під час неї на одній із зупинок хрест мали б нести український і російський підліток. Але розголос, мабуть, дав свій результат.

Відомо, що на десятій зупинці у Ватикані вирішили поєднати свідчення українського та російського підлітків. Нагадаємо, що торік у Хресній ході уже поєднували українку та росіянку, що викликало обурення. Судячи з відеотрансляції, рішення в останній момент змінили, зауважує 24 Канал.

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Діти мали символізувати трагедію війни

Посол України у Ватикані Андрій Юраш виклав пост у фейсбуці о 20:19 7 квітня. У ньому він розповів про те, що Ватикан ухвалив рішення знову наступити на ті ж граблі.

Адже за даними ЗМІ, на 10-й стації український і російський хлопчики мали б символізувати трагедію війни. За словами Юраша, російський мав би розповісти про свого вбитого брата, батька та дідуся, котрі зникли безвісти на війні.

Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… а не навпаки!,

– наголосив Юраш.

Зауважимо, що український хлопчик мав би розповісти свою історію втечі з Маріуполя, який російські окупанти знищили. На кордоні йому довелося попрощатися з батьком, щоб вирушити до своєї бабусі в Італії та знайти у неї прихисток.

Трансляція Хресної дороги у Колізеї: дивіться відео

У Ватикані передумали

Через кілька годин після публікації Юраша почалася Хресна дорога у Колізеї. Ми уважно вивчили трансляцію та те, що відбувалося під час 10-ї стації. І там не було ніякого російського підлітка. Натомість хрест ніс лише хлопчик з українським прапором. Також його супроводжувала дівчинка з нашим стягом і двома меншими дітками поруч.



Український хлопчик ніс хрест під час Хресної дороги / Скриншот

Відразу ж зауважимо, що достеменно невідомо, що змусило Ватикан змінити свої плани щодо Хресної дороги. Хай там як, маємо надію, що на це вплинув у тому числі розголос.



Його супроводжувала дівчинка з українським прапором / Скриншот

Зауважимо, що певна неоднозначність заяв і дій властива Ватикану. Так, Папа Римський своїми висловлюваннями неодноразово намагався урівняти горе, які переживають українці, та жалюгідне скигління росіян.

На початку березня понтифік заявив, що готовий розмовляти з Владіміром Путіним. Папа Римський додав, що може прибути й до Києва, але лише за умови, що спочатку він відвідає Москву. Правда, наразі, за його словами, поїздка до країни-агресорки зараз "неможлива".