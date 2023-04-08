Ми розчаровані, – МЗС про тексти від імені підлітків з України та Росії під час Хресної дороги

У Римі 7 квітня у Страсну п'ятницю за григоріанським стилем пройшла Хресна дорога, на якій Ватикан знову вирішив "об'єднувати" українців та росіян. Цього разу до цієї вистави вирішили приплести дітей.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу відзначив, що наша країна розчарована тим, що Ватикан знову проігнорував аргументи Києва про образливість такого жесту. Уже другий рік поспіль під час Хресної ходи Святий Престол намагається "поєднати" жертву та агресора.

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Україна розчарована діями Ватикану

Олег Ніколенко відзначив, що Україна глибоко вдячна Папі Франциску за його турботу про Україну та українців, проте дії Ватикану розчаровують нашу країну. Мова йде про те, що під час 10-ї стації зачитали тексти від імені українського та російського підлітків. Першою була історія хлопця зі зруйнованого окупантами Маріуполя, який разом із родиною знайшов прихисток в Італії, а інша – про росіянина, у якого брат загинув на війні, а тато і дідусь безвісти зникли. Тобто Ватикан вирішив знівелювати страждання дитини, місто якої знищили та дитини тих, хто знищував.

Ми розчаровані, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства

– наголосив Ніколенко.

Речник українського МЗС також підкреслив, що намагання зрівняти українців, які страждають від агресії та російських агресорів не сприяє примиренню, бо воно можливе тільки після нашої перемоги.

Ніколенко підкреслив, що Україна розраховує на те, що Святий Престол надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні і встановлення справедливості.

Нагадаємо, що у Ватикані планували, що під час Хресної дороги хрест нестимуть український та російський підлітки, як це було минулого року, коли це робили українка та росіянка. Однак розголос та обурення такими планами призвело до того, що хрест ніс тільки хлопчик з українським прапором.