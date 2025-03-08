У Києво-Печерській лаврі обвалився хрест
- У Києво-Печерській лаврі обвалився хрест з купола однієї з церков, подія сталася 8 березня.
- Для безпечного демонтажу хреста рятувальники застосували автоколінчастий підіймач, зрізали дріт і зняли конструкцію.
У Києво-Печерській лаврі у суботу, 8 березня, обвалився хрест. На місце події викликали рятувальників.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на столичну Державну службу з надзвичайних ситуацій. У пресслужбі також показали фото, як рятувальники знімали хреста на землю.
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З однієї із церков Лаври впав хрест
Інцидент стався в обідній час.
"8 березня о 13:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському, що у Печерському районі", – йдеться у повідомленні столичної ДСНС.
Прибувши на місце виклику, рятувальники побачили, що на куполі однієї із церков Києво-Печерської лаври частково впав хрест.
У Києво-Печерській лаврі обвалився хрест / Фото ДСНС
Для робіт довелося залучити спеціальну техніку. Так, із застосуванням автоколінчастого підіймача рятувальники провели безпечний демонтаж конструкції. Вони піднялися до купола, зрізали дріт та зняли хреста.