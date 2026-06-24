Разом з ними візит також здійснили лідери Християнського корпусу – командир спецпідрозділу "Братство" Олексій "Боргезе" Середюк та командир спецпідрозділу "Стугна" Дмитро Лінько.

Дивіться також ЗСУ активно контратакують на Харківщині та тримають оборону на Донеччині: огляд фронту від ISW

Як пройшли відвідини?

Олексій "Боргезе" Середюк наголосив, що у Християнському корпусі добре знають, яка ціна у поранень та наскільки важким може бути відновлення. Саме тому вони зробили підтримку ветеранів та тих, хто зазнав поранень, одним із головних напрямків своєї роботи.

До Християнського корпусу входять різні бойові підрозділи ГУР. Зкрема, мовиться про "Братство", "Стугну", "Реванш", "Традицію і порядок", Роту Ісуса Христа, "Братство дронів", 6 загін спеціального призначення. Є також й інші формування, які перебувають на гарячих напрямках фронту.

Представники Християнського корпусу та БФ "Надія" з партнерами відвідали лікарню у Дніпрі: дивіться відео

Для Християнського корпусу підтримка поранених військових та ветеранів – це один із напрямків діяльності. Вони виконують її зі стратегічним партнером – Благодійним фондом молодіжної ініціативи "Надія". До слова, представники БФ з 24 лютого 2022 року здійснили 417 місій на фронт. Крім цього, тут також допомагають медичним закладам, ветеранам і захисникам України.

За словами Дмитра Лінька, дуже важливо, щоб наші воїни відчували підтримку та мали можливість відновитись й знову повернутись до життя. Він переконаний, що це ще один вияв поваги до них.



Відновлення після травм важливе / Фото, надане 24 Каналу

За два роки діяльності лікарні там врятували 57 тисяч життів. У рамках візиту передали сучасний електроенцефалограф. Він дозволить краще відстежувати зміни стану пацієнтів після важких травм та нейрохірургічних операцій. Григорій "Сивий", військовослужбовець 55-ї окремої артилерійської бригади, саме проходить відновлення після важкого поранення. У центрі Superhumans Dnipro він отримав електроскутер.

Це вже не вперше передають такий транспорт. До цього його отримав ветеран "Братства" з позивним "Хард" під час відновлення у центрі Superhumans Львів. У рамках ініціативи "Скутери для Героїв" українські військові вже отримали майже сотню електроскутерів.

Для пацієнтів лікарні Мечникова та центру Superhumans Dnipro амбасадор фонду "Надія" Євген Хмара та співачка ODARA провели сеанси піанотерапії. Такі заходи вже організовували у відповідних закладах столиці, Чернігова, Торецька та інших міст України.

Валерій Дубіль пояснив, що для БФ "Надія" важливо підтримувати захисників не лише на лінії зіткнення, а й під час лікування, реабілітації та повернення до звичного життя.

До підтримки ветеранів і поранених військових також долучаються партнери БФ молодіжної ініціативи "Надія" – EDG Group та Святослав Нечипоренко, Анна Лактіонова, Артем Чаплигін, Антон Бахур, Анатолій Шкрібляк, Юлія Клименюк та інші благодійники.