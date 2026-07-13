Також підрозділу передали необхідне обладнання для виконання бойових завдань, повідомили у Християнському корпусі.

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Християнський корпус та фонд "Надія" відвідали 225-й ОШП

Представники Християнського корпусу зустрілися з Олегом Ширяєвим, щоб обговорити ситуацію на фронті, потреби 225-го окремого штурмового полку та подальшу координацію допомоги військовим.

Я вдячний Християнському корпусу за їхню позицію і за ту місію, яку вони сьогодні виконують. Це військові, які не лише захищають Україну на фронті, а й власним прикладом утверджують цінності віри, молитви, братерства та служіння Україні. Саме такі люди сьогодні потрібні нашій армії й нашій державі,

– наголосив Олег Ширяєв.

Це вже не перша поїздка команди до 225 ОШП. Під час попередніх місій військовим передавали системи радіоелектронної боротьби, Starlink, зарядні станції, генератори та інше необхідне обладнання. Цього разу мобільні групи підрозділу отримали сучасні детектори дронів FOX.

Детектори FOX дозволяють виявляти ворожі безпілотники ще до їхнього наближення, що дає військовим більше часу для реагування. За постійної загрози FPV-дронів це обладнання щодня допомагає рятувати життя захисників і сприяє успішному виконанню бойових завдань.

За словами представника Християнського корпусу та командира батальйону "Братство" ГУР Олексія Середюка, організацію заснували люди, які самі беруть участь у бойових діях, тому добре знають ціну підтримки на передовій. Він підкреслив, що Християнський корпус і надалі підтримуватиме українських військових, об'єднуючи людей навколо цінностей віри, братерства та служіння Україні.

Християнський корпус спільно з Благодійним фондом молодіжної ініціативи "Надія" й надалі системно допомагатимуть Силам оборони, забезпечуючи бойові підрозділи необхідною технікою та обладнанням. Головною метою цієї роботи залишається збереження життя українських захисників.