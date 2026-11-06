Готові воювати за Україну: Християнський корпус пропонує закон про міжнародний рекрутинг

Християнський корпус пропонує ухвалити законопроєкт "Про міжнародний рекрутинг до Сил оборони України". Його метою є створити ефективну єдину державну систему залучення іноземних добровольців, які готові воювати за нашу державу.

Необхідність такого рішення у Корпусі аргументують тим, що держава ставить амбітні цілі, водночас реалізувати їх сповна не вдається. Загалом Програма діяльності Уряду передбачає тисячу контрактів з громадянами інших країн щомісяця. Зокрема, влітку планували укомплектувати іноземцями значну частину піхотних, а також штурмових посад. За даними Корпусу, мовилося про цифру від 30 до 50%.

Насправді ж щомісяця вдається укласти лише близько 600 контрактів. У Корпусі зауважили, що це зумовлено не браком охочих, адже у листах очікування – тисячі кандидатів. Серед головних проблем називають недостатню кількість штатних посад та тривалі перевірки. Крім того, немає цільового фінансування рекрутингу.

Християнський корпус пропонує важливий закон / Фото, надане 24 Каналу

Деталі про пропонований законопроєкт

Як зазначив командир Тактичної групи "Реванш" з позивним Доля, один з засновників Християнського корпусу, до них регулярно звертаються іноземці, які хочуть воювати за Україну. Для них це – питання віри, совісті та справедливості. Водночас між їхнім благородним бажанням та підписанням реального контракту постають місяці очікування та чимало перешкод.

Наш законопроєкт це виправляє: кожен, хто приїжджає захищати Україну, має бути прийнятий швидко, чесно і на рівних умовах з українськими воїнами,

– заявив Доля.

Законопроєкт передбачає запровадити єдиний електронний реєстр для іноземців. Кожен доброволець з іншої країни зможе:

заповнити його дистанційно своєю мовою;

обрати підрозділ.

Терміни ухвалення рішень:

про допуск кандидата – упродовж 10 днів;

оформлення візи – до 5 робочих днів;

укладання контракту – не пізніше, аніж 21 день після прибуття добровольця в Україну;

підрозділ, до якого прибув кандидат, отримуватиме для нього нову посаду – упродовж 15 днів.

Крім того, законопроєкт передбачає, що супровід кожного кандидата оплачуватиметься за єдиною для всіх військових формувань ціною – не менше 300 тисяч гривень.

Хто отримає права на ці гроші:

приватні українські компанії, для яких міжнародний рекрутинг стане окремим видом діяльності зі спеціальним КВЕД;

військові частини, які залучають іноземців самостійно.

У Корпусі наголосили, що щонайменше 40% цієї суми сплачуватиметься після шести місяців служби добровольця або раніше – у разі його поранення чи загибелі.

Крім того, законопроєкт регулюватиме права іноземців. Мовиться, що військові з інших країн світу отримуватимуть ті самі соціальні гарантії, що й українські. Також перш ніж укласти контракт, іноземцям нададуть письмову інформацію їхньою мовою про:

посаду;

ризики;

виплати.

Наголошується, що брати з іноземних військових плату за рекрутинг буде заборонено.

Олексій Середюк – один з засновників Християнського корпусу, командир батальйону "Братство" ГУР МО України – наголосив, що пріоритетом є створити закон, який замінить розрізнені постанови та експерименти єдиною системою міжнародного рекрутингу. Важливо, що вона підходитиме для всіх військових формувань.

"Цей закон дозволить перетворити тисячі людей, які вже готові приїхати в Україну, на реальне поповнення наших підрозділів. Іноземні добровольці вже не раз доводили свою мужність у найважчих боях. А чесні умови та виконані державою обіцянки зроблять їх найкращими посланцями України у своїх країнах", – зауважив Середюк.

Додамо, що це – вже третя законодавча ініціатива Християнського корпусу. Раніше мовилося про: