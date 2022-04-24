Христос Воскрес: життєрадісний Кім привітав українців зі святами
24 квітня 2022 , 12:08Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кім
Щасливий і життєрадісний голова Миколаївської ОВА Віталій Кім привітав всіх українців з Великоднем.
Віталій Кім, як завжди, в позитивному настрої. Своє коротеньке привітання він почав з легендарної фрази "Доброго ранку, ми з України".
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Привітання від Кіма
Голова Миколаївської ОВА зарядить вас позитивом у цей чудовий день.
Нагадаємо, нещодавно російські окупанти обстріляли закинуте кафе "Бомбардир". На щастя, ніхто не постраждав.
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