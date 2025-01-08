Атака ворожими безпілотниками вночі та вибухи в Енгельсі: хронологія 1050 дня війни

8 січня 2025, 07:00
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Автор: Анастасія Безейко

Росія не полишає спроб захопити все більше наших територій. 8 січня – вже 1050-й день повномасштабної війни, коли Україна продовжує стримувати атаки ворога.

24 Канал розповість про ситуацію на фронті, втрати ворога та ключові заяви українських і світових політиків.

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Головні події 8 січня

07:40, 08 січня

Втрати ворога на 8 січня

07:35, 08 січня

Місто Енгельс у Саратовській області атакували дрони

Вибухи почали лунати близько 3 ночі, працювала російська ППО. 

Біля Енгельса розташована ворожа військова авіабаза. Попередньо, горить нафтобаза.

07:30, 08 січня

Російська армія на початку доби атакувала Київську область безпілотниками типу "Шахед". По ворожих цілях працювали сили ППО.