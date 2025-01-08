Атака ворожими безпілотниками вночі та вибухи в Енгельсі: хронологія 1050 дня війни
Росія не полишає спроб захопити все більше наших територій. 8 січня – вже 1050-й день повномасштабної війни, коли Україна продовжує стримувати атаки ворога.
24 Канал розповість про ситуацію на фронті, втрати ворога та ключові заяви українських і світових політиків.
Дивіться також Ворог просувається в Торецьку, маючи на меті загрожувати Костянтинівці: огляд фронту і карти ISW
Головні події 8 січня
Вибухи почали лунати близько 3 ночі, працювала російська ППО. Біля Енгельса розташована ворожа військова авіабаза. Попередньо, горить нафтобаза. Російська армія на початку доби атакувала Київську область безпілотниками типу "Шахед". По ворожих цілях працювали сили ППО.
Місто Енгельс у Саратовській області атакували дрони
Вибухи почали лунати близько 3 ночі, працювала російська ППО.
Біля Енгельса розташована ворожа військова авіабаза. Попередньо, горить нафтобаза.
Російська армія на початку доби атакувала Київську область безпілотниками типу "Шахед". По ворожих цілях працювали сили ППО.