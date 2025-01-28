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28 січня 2025, 06:33
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Росія масовано атакувала Україну "Шахедами": хронологія 1070 дня війни

Сергій Попович

Росія продовжує терор мирного населення України. Вночі 28 січня, на 1070 день вторгнення, ворог знову атакував мирні міста України ударними дронами.

Про наслідки ворожих ударів, ситуацію на фронті та ключові події дня повідомляє 24 Канал.

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06:55, 28 січня

У Харкові є ушкодження після атаки БпЛА

У Новобаварському районі внаслідок удару БПЛА типу "Шахед" пошкоджена газова труба, пʼять авто. Також там виникла пожежа. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

У Київському районі міста є падіння уламків.

Поблизу Харкова БпЛА зруйновали приватний будинок та гараж.

06:53, 28 січня

БпЛА пошкодили житлові будинки в Одесі

В Одесі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено житлові будинки та 4 легкові автомобілі.

Про постраждалих інформація не надходила.

06:26, 28 січня

"Шахеди" зруйнували будинки у Чернігові

Росіяни вночі завдали ударів дронами-камікадзе по Чернігову. Вибухи чули близько 4 ранку. 

Через атаку ворога частково зруйновано два приватні будинки. На місці працюють аварійні служби.

Начальник Чернігівської МВА заявив, що постраждалих через російську атаку немає.