Росія масовано атакувала Україну "Шахедами": хронологія 1070 дня війни

Росія продовжує терор мирного населення України. Вночі 28 січня, на 1070 день вторгнення, ворог знову атакував мирні міста України ударними дронами.

Про наслідки ворожих ударів, ситуацію на фронті та ключові події дня повідомляє 24 Канал.

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