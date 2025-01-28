Росія масовано атакувала Україну "Шахедами": хронологія 1070 дня війни
Росія продовжує терор мирного населення України. Вночі 28 січня, на 1070 день вторгнення, ворог знову атакував мирні міста України ударними дронами.
Про наслідки ворожих ударів, ситуацію на фронті та ключові події дня повідомляє 24 Канал.
Дивіться також У Чернігові через атаку "Шахедів" зруйновані будинки
У Новобаварському районі внаслідок удару БПЛА типу "Шахед" пошкоджена газова труба, пʼять авто. Також там виникла пожежа. На щастя, інформація про постраждалих не надходила. У Київському районі міста є падіння уламків. Поблизу Харкова БпЛА зруйновали приватний будинок та гараж. В Одесі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено житлові будинки та 4 легкові автомобілі. Про постраждалих інформація не надходила. Росіяни вночі завдали ударів дронами-камікадзе по Чернігову. Вибухи чули близько 4 ранку. Через атаку ворога частково зруйновано два приватні будинки. На місці працюють аварійні служби. Начальник Чернігівської МВА заявив, що постраждалих через російську атаку немає.
У Харкові є ушкодження після атаки БпЛА
БпЛА пошкодили житлові будинки в Одесі
"Шахеди" зруйнували будинки у Чернігові
У Новобаварському районі внаслідок удару БПЛА типу "Шахед" пошкоджена газова труба, пʼять авто. Також там виникла пожежа. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.
У Київському районі міста є падіння уламків.
Поблизу Харкова БпЛА зруйновали приватний будинок та гараж.
В Одесі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено житлові будинки та 4 легкові автомобілі.
Про постраждалих інформація не надходила.
Росіяни вночі завдали ударів дронами-камікадзе по Чернігову. Вибухи чули близько 4 ранку.
Через атаку ворога частково зруйновано два приватні будинки. На місці працюють аварійні служби.
Начальник Чернігівської МВА заявив, що постраждалих через російську атаку немає.