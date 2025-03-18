Путін схиляє Трампа до своїх умов, Росія знову атакувала БпЛА: хронологія 1119 дня війни
Російські військові намагаються просуватись на різних напрямках фронту. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1119 днів. про головні події цієї доби – читайте у тесті 24 Каналу.
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Дональд Трамп вважає, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню, і планує обговорити це з Путіним. Трамп також має намір обговорити можливі територіальні поступки та контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Президент Росії Путін намагається вплинути на Трампа, щоб отримати поступки від США під час переговорів щодо припинення війни в Україні. Росія відкинула пропозицію про 30-денне припинення вогню, вважаючи, що воно має бути довгостроковим і усувати першопричини війни. Черкащину тривога охопила о 21:21 17 березня. Відтоді область перебувала під загрозою атаки. О 01:12 Повітряні сили попередили про рух ворожих дронів-камікадзе у напрямку Черкас. Українців закликали негайно пройти в укриття чи скористатися правилом двох стін. Близько 01:24 у Черкасах прогриміла серія вибухів. Кореспонденти Суспільного повідомляють, що поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО.
Трамп відповів, чи погодиться Путін на 30-денне припинення вогню
Путін намагається схилити Трампа до поступок, що вигідні Росії, – ISW
У Черкасах прогриміли вибухи
Дональд Трамп вважає, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню, і планує обговорити це з Путіним.
Трамп також має намір обговорити можливі територіальні поступки та контроль над Запорізькою атомною електростанцією.
Президент Росії Путін намагається вплинути на Трампа, щоб отримати поступки від США під час переговорів щодо припинення війни в Україні.
Росія відкинула пропозицію про 30-денне припинення вогню, вважаючи, що воно має бути довгостроковим і усувати першопричини війни.
Черкащину тривога охопила о 21:21 17 березня. Відтоді область перебувала під загрозою атаки.
О 01:12 Повітряні сили попередили про рух ворожих дронів-камікадзе у напрямку Черкас. Українців закликали негайно пройти в укриття чи скористатися правилом двох стін.
Близько 01:24 у Черкасах прогриміла серія вибухів. Кореспонденти Суспільного повідомляють, що поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО.