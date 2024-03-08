Росія вдарила по Чугуєву, Байден звернувся до конгресу: хронологія 744 дня війни

Росія продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти нашої держави. Українські військові протистоять ворожим військам та дають гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 744 дні. Про всі події цієї доби на фронті та міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

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