Росія вдарила по Чугуєву, Байден звернувся до конгресу: хронологія 744 дня війни
Росія продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти нашої держави. Українські військові протистоять ворожим військам та дають гідну відсіч на всіх напрямках фронту.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 744 дні. Про всі події цієї доби на фронті та міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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Джозеф Байден пригадав, що у січні 1941 року Франклін Делано Рузвельт прийшов виступати перед Конгресом, бо в Європі вирувала війна і він мусив пояснити конкретно, що настали незвичайні часи, бо у всьому світі був наступ на демократію. За його словами, він прийшов в той самий зал звернутися до країни й сказати, що зараз також настав безпрецедентний момент. Він наголосив, що нашій державі не потрібні солдати, але допомога Україні блокується "тими, хто хоче відійти від світового лідерства". Він також не забув, що Америка була країною-засновником НАТО. За його словами, цей союз сьогодні сильний, як ніколи та мусить відповісти на дії Путіна. Байден попросив надіслати йому двопартійний закон про національну безпеку. Російська армія вночі 8 березня обстріляла місто Чугуїв у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень двоє цивільних. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок російського обстрілу у Чугуєві зафіксовано руйнування поруч з дев'ятиповерховим житловим будинком. Також пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів. Президент Франції Еммануель Макрон 7 березня прийняв у себе лідерів французьких партій. Під час зустрічі французький очільник описав сценарій, за якою країна може направити свої війська в нашу країну. У нещодавній заяві лідер комуністів Фаб'єн Руссель повідомив, що президент Франції Макрон обговорював потенційний сценарій, який передбачає просування військового фронту в напрямку Одеси або Києва в Україні.
Байден звернувся до Конгресу
Чугуїв постраждав від російського обстрілу
Макрон озвучив можливий сценарій введення військ в Україну
Джозеф Байден пригадав, що у січні 1941 року Франклін Делано Рузвельт прийшов виступати перед Конгресом, бо в Європі вирувала війна і він мусив пояснити конкретно, що настали незвичайні часи, бо у всьому світі був наступ на демократію. За його словами, він прийшов в той самий зал звернутися до країни й сказати, що зараз також настав безпрецедентний момент.
Він наголосив, що нашій державі не потрібні солдати, але допомога Україні блокується "тими, хто хоче відійти від світового лідерства".
Він також не забув, що Америка була країною-засновником НАТО. За його словами, цей союз сьогодні сильний, як ніколи та мусить відповісти на дії Путіна. Байден попросив надіслати йому двопартійний закон про національну безпеку.
Російська армія вночі 8 березня обстріляла місто Чугуїв у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень двоє цивільних.
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок російського обстрілу у Чугуєві зафіксовано руйнування поруч з дев'ятиповерховим житловим будинком. Також пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів.
Президент Франції Еммануель Макрон 7 березня прийняв у себе лідерів французьких партій. Під час зустрічі французький очільник описав сценарій, за якою країна може направити свої війська в нашу країну.
У нещодавній заяві лідер комуністів Фаб'єн Руссель повідомив, що президент Франції Макрон обговорював потенційний сценарій, який передбачає просування військового фронту в напрямку Одеси або Києва в Україні.