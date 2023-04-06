Проєктор на кордоні з Білоруссю, Наєв розповів про ЗРК Avenger: хронологія 407 дня війни

Розпочалася 407 доба від початку російського вторгнення. Найзапекліші бої точаться на Сході нашої країни.

Про головні події, що сталися в Україні та світі цього дня – розповідає 24 канал.

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06:25 У Генштабі ЗСУ розповіли про актуальну інформацію станом на ранок 6 квітня. Виокремимо головні тези з ранкового зведення:

Ймовірність надання ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою;

вороги за минулу добу завдали 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, а також здійснили 51 обстріл з РСЗВ;

окупанти використовують медичні заклади на тимчасово захоплених територій у власних цілях. До прикладу, місцеву лікарню Малої Білозерки, що у Запорізькій області, росіяни облаштували як військовий шпиталь;

воїни ЗСУ завдають ворогам значних втрат. Зокрема авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по позиціях особового складу та військової техніки окупантів. ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 та 2 БпЛА типу "Орлан" і "Supercam". А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів ППО і 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

На кордоні України з Білоруссю встановили проєктор. Його завдання – показувати білоруським прикордонникам, які звірства творили росіяни в Україні. Зокрема, коли вдерлися на з Білорусі.Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що ЗРК Avenger вже перебувають на бойовому чергуванні у Північній операційній зоні. Зауважимо, що нещодавно Штати передали 3 одиниці цієї ППО.Парамедикиня ЗСУ Аліна Михайлова показала фото ніг евакуйованого з-під Бахмута захисника. Вона зауважила, що саме так виглядає "окопна хвороба" і закликала надсилати бійцям якомога більше махрових шкарпеток, спортивні штани, кальсони.

"Окопна хвороба" / Фото Аліна Михайлова