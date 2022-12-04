"Цей факт приховуватимуть": ЗМІ пишуть про цілий "букет" хвороб у Путіна

У Кремлі щосили намагаються створити образ "сильного" та "здорового" лідера, однак Путін вже давно не підпадає під ці рамки. Зокрема тому, що в диктатора одразу кілька серйозних захворювань.

Британські ЗМІ з посиланням на джерела в оточенні російського диктатора повідомляють, що у Путіна вже цілий букет захворювань. Водночас це намагаються щосили приховати, тому диктатору вколюють різні ін'єкції стероїдів та знеболювальних препаратів.

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"Букет" Путіна

Інсайдер російських спецслужб у листі виданню The Sun повідомив, що у кремлівського диктатора діагностували хворобу Паркінсона на ранній стадії, яка дуже швидко прогресує. Однак цей же інсайдер наголошує, що цей факт у Кремлі приховуватимуть стільки, скільки зможуть, а всю інформацію заперечуватимуть.

Та крім цього диктатор страждає на рак. Найімовірніше – на рак підшлункової залози. Через це йому роблять масу ін'єкцій, які мають свої побічні ефекти – біль, набряки та навіть провали в пам'яті. Однак у близькому оточення Путіна говорять і про рак простати в диктатора.

І весь цей диктаторський "букет" проявляється навіть у таких банальних речах як постійний кашель, без якого не обходиться жоден виступ Путіна. А ще часто диктатор часто під час виступів тримається руками за край столу, ймовірно, аби приховати тремор рук. То ж все це вказує на те, що зі здоров'ям у диктатора таки все погано.

На швидку смерть Путіна розраховувати не варто

Ще у травні керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що Путін серйозно хворий, але на те, що він помре "сьогодні – завтра" не варто сподіватися.

Стан здоров'я диктатора неодноразово був у полі зору ЗМІ. Як і фізичний, та і психічний. Прогнози для диктатора не надто оптимістичні.

Та з огляду на вищезгадані ін'єкції та всі заходи для приховування проблем зі здоров'ям, виглядає так, що у Кремлі буквально намагаються зробити все, аби той не помер.