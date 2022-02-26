Хто без спецперепусток гулятиме Києвом вважатиметься диверсантом, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що столиця мужньо обороняється. Проте в місті є диверсійні групи.

Кличко заявив, що ситуація в Києві залишається напруженою і складною. Військовим, правоохоронцям та теробороні вдається знаходити та знешкоджувати диверсантів.

До теми Ворог у місто не прорвався, але в Києві орудують диверсійні групи, – Кличко

"Сьогодні були зіткнення і перестрілки. Продовжуються в окремих районах і зараз", – розповів Кличко.

Комендантська година

Кличко нагадав, що у Києві запровадили комендантську годину, яка триватиме до 28 лютого 8 ранку. Тобто півтори доби. Це через те, що місто живе в умовах воєнного стану.

У цей час рух власним транспортом, крім тих, хто має спецперепустки, заборонено. Прошу всіх це зрозуміти, бо на вулицях небезпечно. Цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога,

– заявив мер.

Він додав, що у разі оголошення повітряної тривоги люди мають бути готові вийти з домівок, щоб піти в найближчі укриття.

Звернення мера столиці: дивіться відео

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Текст публікації телеграм-каналу Віталія Кличка

Зранку у житловий будинок на вул. Лобановського влучила ракета. Руйнування в будинку – з 17 по 21 поверхи.

Росія обстрілює житлові квартали в столиці України, в містах і селищах нашої держави. В Києві, від початку атаки на столицю, загинули або померли 6 мирних жителів, в тому числі 1 дитина. Та 14 військових і бійців тероборони. Поранена 71 людина. Із них 25 цивільних. Зокрема 3 дитини.

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