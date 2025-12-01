Зеленський зустрічався з кандидатами на посаду голови ОП: ЗМІ розповіли деталі
Зеленський уже проводив зустрічі з кандидатами на посаду голови ОП, яка пустує після звільнення Єрмака. Президент оцінює варіанти переформатування роботи Банкової.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NV.
Що кажуть про пошуки нового глави ОП?
Джерела ЗМІ в ОП кажуть, що Володимир Зеленський ухвалить своє рішення щодо нового керівника опісля визначення оновленого формату роботи Офісу.
Він уже мав низку зустрічей з кандидатами на цю посаду.
Кожен із них представив своє бачення та пропозиції щодо трансформації Банкової. Наразі Зеленський оцінює ці концепції, аби підібрати оптимальний варіант.
Зазначається, що остаточне рішення буде прийняте після повернення Зеленського з Франції.
Що передувало?
28 листопада НАБУ та САП провели обшуки в Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до справи "Мідас". Перед цим нардеп Ярослав Железняк писав, що Єрмак – це нібито "Алі-Баба" з "плівок Міндіча".
Уже увечері того ж дня Єрмак подав у відставку, а Зеленський оголосив про перезавантаження Офісу президента.
ЗМІ припускали, що на посаду нового глави ОП можуть призначити міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова або нинішнього заступника керівника ОП Павла Палісу.
А як казав сам Зеленський, "є дуже достойні люди" на цю посаду.