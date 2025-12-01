Зеленський зустрічався з кандидатами на посаду голови ОП: ЗМІ розповіли деталі

Зеленський уже проводив зустрічі з кандидатами на посаду голови ОП, яка пустує після звільнення Єрмака. Президент оцінює варіанти переформатування роботи Банкової.

Що кажуть про пошуки нового глави ОП?

Джерела ЗМІ в ОП кажуть, що Володимир Зеленський ухвалить своє рішення щодо нового керівника опісля визначення оновленого формату роботи Офісу.

Він уже мав низку зустрічей з кандидатами на цю посаду.

Кожен із них представив своє бачення та пропозиції щодо трансформації Банкової. Наразі Зеленський оцінює ці концепції, аби підібрати оптимальний варіант.

Зазначається, що остаточне рішення буде прийняте після повернення Зеленського з Франції.

Що передувало?