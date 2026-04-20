Камуфляж не для всіх: хто може носити військову форму та що загрожує за порушення

Стиль "мілітарі" давно став популярним елементом цивільного гардероба, однак носити справжню військову форму дозволено далеко не всім. В Україні існує чітко визначений перелік осіб, які мають на це право.

Про це йдеться в поясненні Міністерства оборони України.

Хто може носити військову форму?

Перелік категорій громадян, які мають право носити військову форму, затверджено наказом Міністерства оборони України № 606 від 20.11.2017.

Згідно з цими правилами, вдягати військову форму можуть:

військовослужбовці;

військовозобов’язані на зборах;

резервісти;

курсанти та ліцеїсти;

звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

Цивільні громадяни до цього переліку не входять, тому носити офіційну військову форму не можуть.

Важливо! Відповідальність за порушення правил носіння військової форми для цивільних передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Зокрема, за незаконне використання військової форми із знаками розрізнення ЗСУ чи інших військових формувань передбачено попередження або штраф у розмірі від 2 550 до 3 400 гривень, а також конфіскацію відповідного одягу.

У разі повторного порушення протягом року санкції посилюються: штраф становить від 3 400 до 6 800 гривень або можуть бути призначені громадські роботи тривалістю від 30 до 40 годин, також із конфіскацією форми.

Як відрізнити форму від стилю "мілітарі"?

До військової форми належить одяг встановлених зразків із офіційними маскувальними малюнками, зокрема ММ-14 (український піксель), ММ-16Ф (для ВМС) та іншими затвердженими схемами, що використовуються для виконання бойових або спеціальних завдань.

Натомість одяг стилю "мілітарі" – це той, який лише візуально нагадує військовий. Він може мати схожу колірну гаму, але не повинен копіювати статутні камуфляжі, державну символіку, знаки розрізнення ЗСУ або інших військових формувань.

Як наслідок, цивільні речі без офіційних військових елементів дозволені до використання і не вважаються військовою формою

