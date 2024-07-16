Кому можна не оновлювати дані в ТЦК: повний перелік категорій

Усі військовозобов'язані чоловіки до 16 липня мають оновити військово-облікові дані. Втім, є категорії, які можуть не оновлювати свої дані у ТЦК.

Адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич пояснив, що, до прикладу, особам, які втратили українське громадянство, не потрібно оновлювати військово-облікові дані. Також є ще 2 категорії, які можуть не йти до ТЦК.

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Кому потрібно оновити дані у ТЦК, а кому – ні

Від 18 травня до 16 липня усі військовозобов'язані чоловіки повинні оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити, звернувшись до ТЦК та СП, ЦНАПу чи через електронний кабінет у застосунку Резерв+.

Оновлювати військово-облікові дані необхідно й тим, хто має бронювання чи відстрочку від мобілізації. Також мають оновлювати дані й військовозобов'язані українці, які нині живуть за кордоном.

Оскільки в законі прямо зазначений обов’язок для всіх громадян оновити свої дані, в такому випадку це стосується і жінок, які перебувають на військовому обліку. Наразі жінки, які мають або здобувають медичну/фармацевтичну освіту зобов'язані ставати на військовий облік у ТЦК та СП,

– додав адвокат.

Відтак, оновлювати свої військово-облікові дані зобов'язані:

призовники віком від 17 до 25 років, які мають посвідчення про приписку;

військовозобов'язані віком від 25 до 60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток;

жінки медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку.

Однак є кілька категорій, яким не потрібно оновлювати військово-облікові дані. За словами адвоката, мовиться про громадян, які: