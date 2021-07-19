Politico назвало ймовірного наступного генсека НАТО: серед кандидатів близькі друзі Україні

Колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг планує залишити посаду генерального секретаря НАТО до вересня 2022 року. На його місце претендують чимало амбітних кандидатів, зокрема й ті, хто товаришують з Україною.

Цього разу наступником Столтенберга може стати жінка. Аналітики припускають, що головна боротьба точитиметься між колишніми та чинними президентками.

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Хто може стати наступним генсеком НАТО

колишня президентка Колінда Грабар-Кітарович з Хорватії,

екслідерка Литви Даля Грибаускайте,

чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

На думку експертів, саме Колінда Грабар-Кітарович має непогані шанси стати наступницею Столтенберга, адже раніше вона працювала в штаб-квартирі НАТО. З 2011 по 2014 року вона працювала помічницею генерального секретаря з питань державної дипломатії.

Що відомо про інших кандидаток

У грудні 2018 року Forbes включив Далю Грибаускайте до переліку 100 найбільш впливових жінок планети, пояснивши її популярність жорсткою позицією щодо Володимира Путіна. Екслідерка Литви неодноразово висловлювала підтримку Україні та засуджувала агресію Кремля.

Інші кандидатка на посаду генсека НАТО Керсті Кальюлайд також відома своєю чіткою позицією щодо України. Вона неодноразово висловлювала тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни, передусім у контексті непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН у 2020 – 2021 роках.

Що відомо про відставку Столтенберга

Єнс Столтенберг, що обіймав посаду генсека НАТО з 2014 року, планує скласти свої повноваження у вересні 2022 року. Очікується, що його наступника мають представити на саміті лідерів НАТО в Мадриді наприкінці весни або на початку літа 2022 року.