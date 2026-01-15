Про це Ігор Клименко сказав у коментарі журналістам 24 Каналу.
Чому Клименко бачить саме Вавринюка на посаді голови ДПСУ?
Ігор Клименко наголосив, що поки що Валерій Вавринюк залишається єдиним кандидатом на посаду голови ДПСУ.
Потрібно ще трохи часу, щоб ухвалити остаточне рішення. Може, до місяця. Проаналізуємо, як йому вдається справлятися із задачами такого рівня. Поки що результати позитивні,
– наголосив міністр внутрішніх справ.
Він також підкреслив, що Вавринюк має розуміння системної роботи, а також, що важливо, бойовий досвід.
"Але в будь-якому разі – кінцеве рішення за президентом (щодо призначення голови Держприкордонслужби – 24 Канал)", – резюмував очільник МВС.
Що відомо про звільнення колишнього голови Держприкордонслужби?
Володимир Зеленський 4 січня звільнив Сергія Дейнека з посади голови Державної прикордонної служби України. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови ДПСУ президент призначив Валерія Вавринюка.
Після звільнення Дейнеко був призначений радником міністра внутрішніх справ України. Водночас генерал продовжить військову службу у ДПСУ.
Варто зазначити, що Сергій Дейнеко перебував на посаді голови Держприкордонслужби України 6 років, з 2019 по 2026 рік. Він також є учасником російсько-української війни.