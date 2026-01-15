Про це Ігор Клименко сказав у коментарі журналістам 24 Каналу.

Чому Клименко бачить саме Вавринюка на посаді голови ДПСУ?

Ігор Клименко наголосив, що поки що Валерій Вавринюк залишається єдиним кандидатом на посаду голови ДПСУ.

Потрібно ще трохи часу, щоб ухвалити остаточне рішення. Може, до місяця. Проаналізуємо, як йому вдається справлятися із задачами такого рівня. Поки що результати позитивні,

– наголосив міністр внутрішніх справ.

Він також підкреслив, що Вавринюк має розуміння системної роботи, а також, що важливо, бойовий досвід.

"Але в будь-якому разі – кінцеве рішення за президентом (щодо призначення голови Держприкордонслужби – 24 Канал)", – резюмував очільник МВС.

Що відомо про звільнення колишнього голови Держприкордонслужби?